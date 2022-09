Eros Ramazzotti e il suo "Battito Infinito", ieri sera la première del tour mondiale a Siviglia

Ritorno per Eros Ramazzotti che, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, pubblica oggi, 16 settembre, il nuovo progetto "Battito Infinito", presentato attraverso 10 anteprime speciali e anticipato ieri sera a La Maestranza di Siviglia. Noi di RTL 102.5 c’eravamo.

A questa data seguiranno quelle di Agrigento, Verona, Atene e Caesarea. Le anteprime anticipano le prime 70 date del “Battito Infinito World Tour”, in partenza il 30 ottobre da Los Angeles.

LO SHOW

Uno show curato nei minimi dettagli, dall’audio alla scenografia. Durante la serata, Eros Ramazzotti ha cantato 23 canzoni, alcune del suo nuovo album ed altri suoi grandi successi, come “Fuoco nel fuoco”, “Terra promessa” e “Più bella cosa”.

Il pubblico spagnolo ha apprezzato moltissimo il ritorno di Ramazzotti e lui, a sua volta, lo ha omaggiato cantando la maggior parte dei suoi brani in spagnolo.

Un’atmosfera unica e ricca di emozioni che non ha tradito le aspettative per questa prima data mondiale.

Il palco è altamente tecnologico e si compone di più livelli. Completamente rivestito di LED, si anima a tempo di musica con proiezioni 3D e giochi di prospettiva. Sospesi su più dimensioni, i musicisti incorniciano la scenografia di un'eccellenza italiana.

Sul palco con Eros Ramazzotti una super band con musicisti storici e nuove entrate: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Eric Moore (Batteria), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco e Luca Mantovanelli (Chitarra), Paolo Costa (Basso), Marco Scipione (Sax), Dario Tanghetti (Percussioni). Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Roberta Gentile (Cori).

BATTITO INFINITO, IL NUOVO ALBUM DI EROS RAMAZZOTTI

Anticipato dai singoli “Ama” e “Sono” con Alejandro Sanz, il nuovo album è il manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore, che, in oltre 35 anni di carriera, conta 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo.

L’amore universale è il filo conduttore di “Battito infinito”, amore articolato in tutte le sue forme tra le 12 canzoni che compongono la tracklist. A partire dalla traccia che dà il titolo al disco, suite dalla melodia travolgente che introduce AMA, Eros racconta con MAGIA l’amore per il figlio Gabrio Tullio, in FIGLI DELLA TERRA feat. Jovanotti quello per la vita e la natura che ci circonda, le unioni infrangibili in TI DEDICO, l’amore capace di superare le difficoltà in NESSUNO A PARTE NOI, e dedica a chi ancora crede nel valore e nelle potenzialità infinite di questo sentimento i brani GLI ULTIMI ROMANTICI e ECCEZIONALI. Tra melodie coinvolgenti, non manca spazio per sonorità up e della tradizione pop latina in MADONNA DE GUADALUPE, RITORNARE A BALLARE e SONO con Alejandro Sanz. Chiude l’album il primo e unico pezzo pop composto dal maestro Ennio Morricone, OGNI VOLTA CHE RESPIRO.

TRACKLIST DI “BATTITO INFINITO”

1. BATTITO INFINITO

2. AMA

3. MADONNA DE GUADALUPE

4. RITORNARE A BALLARE

5. FIGLI DELLA TERRA FEAT. JOVANOTTI

6. ECCEZIONALI

7. SONO FEAT. ALEJANDRO SANZ

8. GLI ULTIMI ROMANTICI

9. MAGIA

10. NESSUNO A PARTE NOI

11. TI DEDICO

12. OGNI VOLTA CHE RESPIRO

WORLD TOUR PREMIÈRE

CALENDARIO

15 Settembre 2022 – La Maestranza, SIVIGLIA

17 - 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO (SOLD OUT)

20 - 21 - 23 - 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA (23 E 24 SOLD OUT)

27 Settembre 2022 – Odeon Herodes Atticus, ATENE

06 - 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, CAESAREA





BATTITO INFINITO WORLD TOUR

CALENDARIO

30 Ottobre 2022 – Microsoft Theater, LOS ANGELES (USA)

02 Novembre 2022 – Smart Financial Centre at Sugar Land, HOUSTON (USA)

05 Novembre 2022 – FTX Arena, MIAMI (USA)

08 Novembre 2022 – Rosemont Theatre, CHICAGO (USA)

10 Novembre 2022 – Hulu Theater at MSG, NEW YORK (USA)

12 Novembre 2022 – Hard Rock Casino, ATLANTIC CITY (USA)

14 Novembre 2022 – Wang Theater- Boch Center, BOSTON (USA)

16 Novembre 2022 – Bell Centre, MONTREAL (CANADA)

18 Novembre 2022 – Scotiabank Arena, TORONTO (CANADA)

23 Novembre 2022 – Arena Ciudad de México, MEXICO CITY (MESSICO)

25 Novembre 2022 – Estadio Nacional, SAN JOSÈ (COSTA RICA)

27 Novembre 2022 – Teatro Anayansi, PANAMA CITY (PANAMA)

30 Novembre 2022 – Coliseu General Rumiñahui, QUITO (ECUADOR)

02 Dicembre 2022 – Movistar Arena, BUENOS AIRES (ARGENTINA)

04 Dicembre 2022 – Movistar Arena, SANTIAGO (CILE)

07 Dicembre 2022 – Arena Eurobike, RIBERAO PRETO (BRASILE)

09 Dicembre 2022 – Vibra Sao Paulo, SAO PAULO (BRASILE)

11 Dicembre 2022 – Poliedro de Caracas, CARACAS (VENEZUELA)

04 Febbraio 2023 – Altice Arena, LISBONA (PORTOGALLO)

07 Febbraio 2023 – Arkéa Arena, BORDEAUX (FRANCIA)

09 Febbraio 2023 – Halle Tony Garnier, LIONE (FRANCIA)

11 Febbraio 2023 – Le Dôme, MARSIGLIA (FRANCIA)

14 Febbraio 2023 – Accor Arena, PARIGI (FRANCIA)

16 Febbraio 2023 – Ziggo Dome, AMSTERDAM (OLANDA)

18 Febbraio 2023 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, STOCCARDA (GERMANIA)

21 - 22 Febbraio 2023 – Forest National, BRUXELLES (BELGIO)

25 Febbraio 2023 – Rudolf Weber Arena, OBERHAUSEN (GERMANIA)

27 Febbraio 2023 – Rock Hal, LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)

01 Marzo 2023 – Olympiahalle, MONACO (GERMANIA)

04 Marzo 2023 – SAP Arena, MANNHEIM (GERMANIA)

06 Marzo 2023 – 02 Arena, PRAGA (REPUBBLICA CECA)

08 Marzo 2023 – Steel Arena, KOSICE (SLOVACCHIA)

10 Marzo 2023 – Hallenstadion, ZURIGO (SVIZZERA)

14 - 15 - 17 - 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA)

25 Marzo 2023 – Pala Alpitour, TORINO (ITALIA)

28 Marzo 2023 – Nikaïa Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 - 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Štark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA)

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Ice Hall, Helsinki (FINLANDIA)

11 Maggio 2023 – Žalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)





LA POLEMICA SU LAURA PAUSINI

Non è mancato l’attesissimo aftershow, al quale noi di RTL 102.5 eravamo presenti e dove Eros Ramazzotti ha risposto alle domande dei giornalisti. Non appena interrogato sulla polemica provocata da Laura Pausini per il suo rifiuto di cantare “Bella ciao” in tv, ha condiviso il suo atteggiamento dicendo che lei “non voleva lasciare spazio a polemiche e per questo ha deciso di non cantarla”. Ha aggiunto, inoltre, che il comportamento della Pausini non è “né di destra, né di sinistra, perché lei è una persona spontanea”.