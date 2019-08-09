Estate 2019, partenze con bollino nero e animali a bordo

09 agosto 2019, ore 18:00
Emerge da una indagine Coldiretti/Ixè ,cresce in Italia la cultura dell'ospitalità 'pet friendly'
Mentre un italiano su cinque parte con il proprio animale domestico, grazie ad una accresciuta cultura dell'ospitalità 'pet friendly' lungo tutta la Penisola. In effetti sono sempre più numerose le strutture che possono ospitare anche cani, gatti ed altri animali domestici. In questo quadro secondo la Coldiretti "è necessario adottare alcune misure preventive per il viaggio durante il quale occorre garantire le condizioni migliori al proprio animale per sopportare il grande caldo, a partire da una adeguata scorta di acqua". Anche quest'anno è stata portata avanti la campagna contro l'abbandono di animali in estate.
