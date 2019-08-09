Estate 2019, partenze con bollino nero e animali a bordo

Più di 4 italiani su 10, pur di raggiungere la meta delle attese vacanze, sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno spaventare da code e bollini. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull'estate 2019 diffusa in occasione del week end da bollino nero previsto dal piano di Viabilità Italia per la mattina del sabato che precede la settimana di Ferragosto. "A motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code c'è spesso il fatto - sottolinea la Coldiretti - di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione".

Mentre un italiano su cinque parte con il proprio animale domestico, grazie ad una accresciuta cultura dell'ospitalità 'pet friendly' lungo tutta la Penisola. In effetti sono sempre più numerose le strutture che possono ospitare anche cani, gatti ed altri animali domestici. In questo quadro secondo la Coldiretti "è necessario adottare alcune misure preventive per il viaggio durante il quale occorre garantire le condizioni migliori al proprio animale per sopportare il grande caldo, a partire da una adeguata scorta di acqua". Anche quest'anno è stata portata avanti la campagna contro l'abbandono di animali in estate.







