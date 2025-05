Estate 2019, tutte le mete preferite dagli Italiani per le vacanze

Tra i dati emersi dalle statistiche si evince come siano in aumento i viaggiatori solitari

Una statistica pubblicata dalla piattaforma Airbnb svela le destinazioni estive più trendy e che hanno avuto una maggior crescita di prenotazioni rispetto allo scorso anno. I dati sono stati stilati in base alle prenotazioni effettuate dai clienti dell’azienda dal primo giugno al 2 settembre 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In cima alle mete che hanno avuto un’impennata nelle prenotazioni spunta la Francia con Valenciennes, seguita dalle città di Changsha in Cina e Matsudo in Giappone. In quarta posizione Marigot (San Marino), davanti al Porto Rico, che ha ben tre delle dieci mete della classifica, Dorado, Vieques e Rio Grande. Terminano la Corea del Sud con Yeosu e il Canada con Bragg Creek. I turisti Italiani preferiranno non lasciare il proprio paese per le vacanze, spostandosi in Toscana, Liguria, Puglia e Basilicata, quest’ultima in tendenza grazie a Matera Capitale della Cultura 2019. Gli Italiani che sceglieranno di andare all’estero andranno invece in Marocco e Croazia, seguiti da Scozia e Stati Uniti. Lo studio mostra inoltre come le località balneari siano sempre in testa, seppure con una buona ripresa delle mete naturali.

