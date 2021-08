ESTATE 2021 CON RTL 102.5, RADIOFRECCIA, RADIO ZETA E RTL 102.5 NEWS

Da lunedì 26 luglio a domenica 22 agosto, le radiovisioni della famiglia di RTL 102.5 accompagneranno in diretta, ogni giorno, tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze. Ventotto giorni in trasferta, con 1600 ore di diretta e 60 speaker coinvolti su quattro radio. Costante la linea diretta, che permetterà al pubblico all'ascolto di raccontare la ripartenza del Paese, a cominciare dal ritorno alla consuetudine delle vacanze estive.





RTL 102.5 e Radiofreccia trasmetteranno in diretta dal Resort “Is Serenas Badesi Village” di Bluserena, a Badesi, in provincia di Sassari, in Sardegna. Radio Zeta e RTL 102.5 News, invece, dal Valentino Village di Castellaneta Marina, in Puglia. RTL 102.5, ogni sera, sarà in diretta anche dall’isola di Lipari, nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia.





Come ogni anno, RTL 102.5, RADIOFRECCIA, RADIO ZETA E RTL 102.5 NEWS saranno la colonna sonora dell’estate italiana, finalmente normale, garantendo musica, intrattenimento e informazione sempre in diretta.