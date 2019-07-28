Estate, aumentano le denunce per abbandono animali

Al via la campagna di sensibilizzazione #lamiciziaèunacosaseria promossa dalla Polizia di Stato

Al via la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato per combattere l'abbandono di animali. #lamiciziae'unacosaseria è l'hashtah scelto e proprio l'amicizia è il filo conduttore del progetto che mira a ridurre il fenomeno responsabilizzando i cittadini e dispensando buoni consigli ai viaggiatori. Soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, l'abbandono degli animali registra un aumento esponenziale. A confermarlo, il numero delle denunce per violazione della norma del codice penale che sanziona questo tipo di reato: ben 955 solo negli ultimi due anni di cui 352 solo nel periodo estivo. E c'è un altro dato che non va sottovalutato: gli incidenti, cagionati dal loro attraversamento: 618 nel biennio 2017/2018. Il video della campagna - "se non ti porto non parto" - è ispirato alla storia di Claudia, il sovrintendente della Squadra cinofili delle Volanti della Questura di Roma che due anni fa ha trovato nei pressi di una scuola un cane abbandonato. Lo ha adottato ed ha cercato, invano, di rintracciare chi lo aveva lasciato da solo. A marzo dell'anno scorso Ares è stato "arruolato" in Polizia risultando idoneo ai servizi di ordine pubblico, antiterrorismo e polizia giudiziaria e da allora lui e la sua nuova padrona sono inseparabili.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti