Europa League, pareggia la Roma e perde la Lazio

All'Olimpico Roma-Borussia M'Gladbach 1-1, in Scozia Celtic-Lazio 2-1

Mezzo passo falso della Roma in Europa League. Falcidiata dagli infortuni, la squadra di Fonseca pareggia 1-1 col Borussia Monchengladbach e fallisce l'allungo in testa al Girone J. Nel primo tempo i giallorossi tremano su una traversa di Bensebaini, poi Zaniolo sblocca la gara di testa al 32'. Nella ripresa poi la beffa nel recupero: i tedeschi pareggiano al 94' grazie a un rigore di Stindl assegnato per un fallo di mano inesistente di Smalling. La Lazio si fa rimontare dal Celtic e resta ferma a quota tre punti. A Glasgow finisce 2-1 per gli scozzesi, che prima subiscono la rete di Lazzari (40') e poi nella ripresa riescono a ribaltare il risultato. Dopo il palo di Correa (65'), Christie infila l'1-1 al 67'. Di Jullien, all'89', il colpo di testa che vale la vittoria.

