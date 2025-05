Europee, dati Viminale, Lega al 34,44%, Pd 22,69, M5s 17,07%

Sono usciti i dati definitivi del Viminale sulle elezioni europee. La Lega è al 34,33% con 9.153.634 voti, seguita dal Partito democratico al 22,69% con 6.050.351. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle con il 17,07% e 4.552.527 voti. Forza Italia raggiunge l'8,79% con 2.344.465 voti, Fratelli d'Italia è al 6,46% con 1.723.232 voti. Non raggiunge il 4% +Europa che si ferma al 3,09 con 822.774 voti. Per quanto riguarda gli altri partiti, che non hanno raggiunto la soglia del 4% e che quindi sono fuori dai seggi: Europa Verde è al 2,29% con 609.678, La Sinistra all'1,74% con 465.092 voti, il Partito comunista 0,88% con 234.232 voti, il Partito animalista è allo 0,60% con 159.344 voti, Svp 0,53% e 141.353 voti, Popolo della famiglia alternativa popolare 0,43% con 113.875 voti, Casapound Italia- Destre unite 0,33% con 88.724 voti, Popolari per l'Italia 0,30% e 79.951 voti, il Partito Pirata 0,23% e 60.308 voti, Forza nuova 0,15% e 40.782 voti, Autonomie per l'Europa 0,07% e 17.629 voti, Ppa Movimento politico pensiero e azione 0,02% e 5.017 voti.