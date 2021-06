Europei 2020: Italia, esordio vincente di fronte a 16.000 spettatori, superata nettamente la Turchia

Euro 2020 è cominciato, Turchia- Italia all'Olimpico è stata più di una partita di calcio, la presenza di 16.000 spettatori, le attese, il tifo, hanno dato un segnale importante per noi italiani. In pratica questo europeo di calcio è il primo grande evento che ci porta oltre la pandemia. Nella breve cerimonia inaugurale, In uno Stadio Olimpico vestito a festa Andrea Bocelli ha cantato “Nessun dorma”.E l'esordio per gli azzurri è stato dolce, convincente. Un bella vittoria per tre reti a zero. La squadra di Mancini ha giocato quasi sempre in avanti, con gli avversari schierati per lo più a difesa del suo portiere.





IL PRIMO TEMPO A RETI INVIOLATE





Italia che attacca subito. Immobile conclude sull’esterno della rete su servizio di Berardi, al secondo minuto. La prima vera occasione dell’Italia è di Insigne al 17esimo , entra in area dopo l'uno-due con Berardi ma calcia largo col destro a giro. Al 20esimo forti proteste azzurre per un tocco di mano su di un pallone calciato da Immobile. Un minuto dopo incornata di Chiellini, ma Cakir si supera. Al 40esimo ancora Immobile, ma Cakir risponde ancora. Ylmaz cade in area, al minuto 43, non c’è nulla. Un minuto dopo ancora mano in area, un rigore non dato agli azzurri. Finisce il tempo, Italia che ha fatto la partita, Turchia solo in difesa.





Italia dilagante nei secondi 45 minuti





Tre reti nel secondo tempo, con l'Italia in festa, con il suo Olimpico, che ribolle di passione .Al 53esimo Italia avanti, Berardi a destra salta secco Meres, cross teso col destro e Demiral la mette nella sua porta col petto. Al 66esimo controllo e tiro di un dilagante Spinazzola, respinta di Cakir che però non può nulla sul successivo tap-in di Immobile. Poi c’è la rete che chiude la gara, con Lorenzo Insigne che con la sua specialità, il tiro a giro mette in gol al 80esimo. Ed è il 28esimo risultato positivo consecutivo della nostra nazionale, nel finale grande salvataggio di Chiellini, che esulta in maniera plateale. Prossime partite, mercoledì' 16 alle 21 contro la Svizzera , poi domenica 20 ale 18 affronteremo il Galles.