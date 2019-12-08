Europei di nuoto di Glasgow, oro per Simona Quadarella nei 400 stile libero

Europei di nuoto di Glasgow, oro per Simona Quadarella nei 400 stile libero

Europei di nuoto di Glasgow, oro per Simona Quadarella nei 400 stile libero

Redazione Web

08 dicembre 2019, ore 19:09 , agg. alle 20:41

Per gli azzurri altre tre medaglie

Simona Quadarella regina anche dei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow. Doppietta d'oro della campionessa azzurra che dopo il titolo negli 800 ha vinto anche la gara sulla distanza più breve. Nell'ultimo giorno di gare, anche una tripletta d'argento con i secondi posti di Alessandro Miressi nei 100 stile libero, di Elena di Liddo nei 100 farfalla donne e della staffetta 4X50 femminile. Dopo l'oro nei 100 rana, e l'argento nei 50, fa tripletta conquistando il bronzo nei 200 Martina Carraro, terza con record italiano.

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