Ex dipendente fa causa a Robert De Niro per 12 milioni di dollari

03 ottobre 2019, ore 20:10
La donna accusa l'attore di discriminazione
Guai giudiziari per Robert De Niro. L'attore due volte premio Oscar ha ricevuto una denuncia da 12 milioni di dollari per "discriminazione di genere". Ad accusare l'ex "Toro Scatenato" e adesso protagonista dell'ultimo Martin Scorsese "The Irishman" è Graham Chase Robinson, una veterana ed ex dipendente della sua Canal Production, costretta a licenziarsi lo scorso aprile dalla posizione di vice presidente dopo esser stata ripetutamente al centro di minacce, insulti e avance non volute.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano a RTL 102.5 il film “Il rapimento di Arabella”, nelle sale italiane dal 4 dicembre
Nel corso di “W l’Italia”, l’attrice ha presentato in diretta radiofonica la nuova pellicola cinematografica, in uscita nelle sale italiane il 4 dicembre