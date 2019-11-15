Ex Ilva, incontro al Mise tra ArcelorMittal e sindacati

Il ministro dello Sviluppo Patuanelli lasciando l’incontro tra azienda e sindacati si è detto perplesso da ArcelorMittal, perché fra le ragioni del suo disimpegno dall’ex Ilva ha messo la cancellazione dello scudo penale di fine ottobre, quando da metà settembre parlava già di 5mila esuberi, per Patuanelli l'azienda dovrebbe mettersi d'accordo con se stessa. Il governo è comunque compatto, il premier Conte ha assicurato “non permetteremo lo spegnimento degli altiforni, l’azienda sta violando il contratto e di questo risponderà ai giudici”. Il leader dei 5 stelle Di Maio ha confermato il no allo scudo penale: "Non facciamoci prendere in giro", ha detto ribadendo che il Governo deve trovare il modo di far restare a Taranto ArcelorMittal. La controffensiva, come confermato dal premier, passa per le vie legali, è stato depositato a Milano il ricorso dei commissari straordinari contro il recesso dal contratto d'affitto, che la multinazionale rivendica perché "Le condizioni sono diverse da quelle attese", e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per verificare "l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato".