Ex Ilva, incontro al Mise tra ArcelorMittal e sindacati

Ex Ilva, incontro al Mise tra ArcelorMittal e sindacati

Ex Ilva, incontro al Mise tra ArcelorMittal e sindacati

Redazione Web

15 novembre 2019, ore 19:16 , agg. alle 20:26

La multinazionale rivendica il diritto al recesso da contratto, Conte assicura: "L'azienda risponderà ai giudici"

Il ministro dello Sviluppo Patuanelli lasciando l’incontro tra azienda e sindacati si è detto perplesso da ArcelorMittal, perché fra le ragioni del suo disimpegno dall’ex Ilva ha messo la cancellazione dello scudo penale di fine ottobre, quando da metà settembre parlava già di 5mila esuberi, per Patuanelli l'azienda dovrebbe mettersi d'accordo con se stessa. Il governo è comunque compatto, il premier Conte ha assicurato “non permetteremo lo spegnimento degli altiforni, l’azienda sta violando il contratto e di questo risponderà ai giudici”. Il leader dei 5 stelle Di Maio ha confermato il no allo scudo penale: "Non facciamoci prendere in giro", ha detto ribadendo che il Governo deve trovare il modo di far restare a Taranto ArcelorMittal. La controffensiva, come confermato dal premier, passa per le vie legali, è stato depositato a Milano il ricorso dei commissari straordinari contro il recesso dal contratto d'affitto, che la multinazionale rivendica perché "Le condizioni sono diverse da quelle attese", e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per verificare "l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

    Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

  • Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

    Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

  • "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

    "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

  • Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

    Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

  • Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

    Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

  • E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

    E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

  • Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

    Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

  • Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

    Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

  • Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

    Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

  • Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

    Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

L'esame della legge di bilancio in Aula Camera riprenderà domani alle 18.40 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. Domani il voto finale

Olimpiadi, il ministro dell’Interno Piantedosi ribadisce: “L’Ice non potrà svolgere attività operativa”

Olimpiadi, il ministro dell’Interno Piantedosi ribadisce: “L’Ice non potrà svolgere attività operativa”

Dal responsabile del Viminale anche una stoccata alle opposizioni: ha attaccato in particolare il Movimento Cinque Stelle, senza però citarlo, ricordano i militari russi in Italia ai tempi dell’esecutivo Conte 2, con il Partito Democratico, durante il Covid

Gaza: domani Tajani in Parlamento sul Board of Peace, mentre Meloni riflette sulla presenza a Washington

Gaza: domani Tajani in Parlamento sul Board of Peace, mentre Meloni riflette sulla presenza a Washington

L’Italia, come la Commissione Europea, sarà ‘osservatrice’ del Consiglio di Pace. Ma le opposizioni vanno duramente all'attacco del governo. Secondo la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein “la presidente del Consiglio umilia il nostro Paese”