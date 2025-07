Expo, condannato sindaco di Milano Sala, sanzione da 45 mila €

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ex amministratore delegato di Expo, è stato condannato a 6 mesi di reclusione nell'ambito delle processo in cui era accusato di falso materiale e ideologico. Secondo i giudici della decima sezione penale di Milano, Sala avrebbe retrodatato due verbali con i quali nel 2012 vennero sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell'Esposizione Universale del 2015. La pena è stata convertita in una sanzione pecuniaria da 45 mila euro. Il sindaco ha commentato così la sentenza: " Resto al mio posto, è stato condannato il mio lavoro, in questo modo si allontanano gli onesti dalla cosa pubblica". Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non esulto per la condanna a Sala, leggerò le carte, da milanese sono dispiaciuto per il mio sindaco e resto orgoglioso per come è stato organizzato Expo".