Expo2020 Dubai, 5 milioni di persone attesi a Padiglione Italia

Il tema sarà “la bellezza unisce le persone”, apertura il 20 ottobre 2020

Oltre 28mila persone al giorno in media, per un totale di 5 milioni di visite nell'arco di sei mesi, sono attese al Padiglione Italia di Expo2020 Dubai. La manifestazione si aprirà il 20 ottobre 2020 e proseguirà fino ad aprile 2021. Il Commissario Generale per l'Italia ad Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, ha dichiarato che "ci saranno 200mila visitatori italiani, secondo le nostre stime". Il Padiglione Italia sorgerà in una zona di grande visibilità tra le aree tematiche di Expo 2020 dedicate a 'Opportunità'' e 'Sostenibilità''. Si troverà vicino ai padiglioni di Emirati Arabi Uniti, India, Germania, Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti. Il Padiglione utilizzerà l'architettura per una rappresentazione creativa del suo tema "La Bellezza unisce le Persone". Concepito come un Innovation Hub, non si tratterà solo di un padiglione espositivo, ma anche dimostrativo, capace cioè di rappresentare l'expertise italiana nella creazione e nella costruzione di spazi interni ed esterni. L'Expo di Dubai sarà la prima nell'area MENASA (Medio Oriente, Africa Settentrionale, Asia Meridionale) nella storia delle Esposizioni Universali iniziata nel 1851. Il suo tema generale è "Connecting Minds, Creating the Future" e si prevede che attrarrà 25 milioni di visitatori.​

