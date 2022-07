F1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gp di Francia

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran premio di Francia, la sedicesima in carriera, ottenuta anche grazie a Carlos Sainz che lo ha 'aiutato dandogli la scia per un parte del tracciato. Con il tempo di 1'30''872, il pilota della Ferrari ha preceduto di 304 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che domani partirà al suo fianco in prima fila. Seconda fila per l'altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton, al Gran Premio numero 300 in carriera. Per la terza fila si sono classificati Lando Norris con la McLaren e George Russell con la Mercedes. Il settimo tempo è stato fatto segnare da Fernando Alonso con l'Alpine, che domani avrà al suo fianco Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri. Alla Q3 si sono qualificati anche lo stesso Sainz e Kevin Magnusses, con la Haas, ma entrambi partiranno dall'ultima fila per cambio del motore.





Le parole dei protagonisti

Sedicesima pole in carriera per Charles Leclerc: "Ho fatto un gran giro ma devo ringraziare Carlos, che mi ha dato un grande aiuto. E' stato fatto un fantastico lavoro di squadra. Comunque lui oggi sarebbe stato molto vicino. Devo dire che abbiano trovato un gran passo sin dalla Q1 e poi anche nella Q2, meglio del previsto. Per la gara è difficile dire cosa potrà succedere, perchè bisogna capire cosa ha combinato la Red Bull." Deluso invece Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha chiuso secondo: "Oggi ci mancava qualcosa in termini di aderenza, è stato più complicato di quello che avrei sperato. Nel complesso abbiamo comunque una buona macchina per la gara. Speriamo che domani possa essere una giornata a nostro favore. Siamo veloci nei rettilinei e speriamo di poter sfruttare questa qualità . Fiducia? Vedremo domani, farà anche più caldo, ma le Ferrari sono di nuovo molto veloci"