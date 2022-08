F1, Fernando Alonso in Aston Martin dal 2023

Fernando Alonso dall'anno prossimo sarà al volante dell'Aston Martin, dove prenderà il posto di Sebastian Vettel che ha appena annunciato l'addio alla Formula 1. E' stato lo stesso team inglese a dare la notizia con un comunicato stampa. Alonso, due volte campione del mondo di F1 nel 2005 e nel 2006 , ha festeggiato venerdì il suo 41esimo compleanno, ed ha firmato con il team inglese un contratto pluriennale. "Il team Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 è lieto di confermare che Fernando Alonso si unirà al team

nel 2023 con un contratto pluriennale. L'intera azienda è molto entusiasta di portare alla squadral'incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1". Con la partenza dello spagnolo, Alpine ora ha un posto libero che dovrebbe andare al suo pilota di riserva, l'australiano Oscar Piastri, 21 anni, campione di Formula 2 nel 2021.









Terzo titolo mondiale obbiettivo primario





Due volte campione del mondo, Alonso ha fiorato il tris con la Ferrari, traguardo che resta concreto nella mente dello spagnolo: "Il team Aston Martin sta chiaramente mettendo energia e impegno per vincere, ed è quindi una delle squadre più emozionanti della Formula 1 oggi. Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti e sono consapevole dell'enorme impegno per nuove strutture e risorse a Silverstone. Nessuno in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere, e questo la rende un'opportunità davvero eccitante per me. Ho ancora fame e ambizione di lottare per essere davanti e voglio far parte di un'organizzazione che si impegna a imparare, svilupparsi e avere successo. Ho intenzione di vincere ancora in questo sport e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste".