F1, GP Giappone, qualifiche rinviate a domenica per l'arrivo del tifone Hagibis

Redazione Web

11 ottobre 2019, ore 10:00

La lotta per la pole position si terrà solo quattro ore prima della gara, in programma alle 7.10 italiane

Niente qualifiche del Gp del Giappone di Formula 1 domani a Suzuka. La giornata di sabato è stata cancellata a causa del tifone Hagibis che passerà sulla prefettura di Mie tra stanotte e domani. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori. Salta anche la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si svolgeranno domenica alle 10 ora locale (le 3 di notte in Italia). La gara è confermata alle 14.10 (7.10 in Italia). La Fia e la Formula 1 supportano questa decisione nell'interesse della sicurezza degli spettatori, dei piloti e di tutti al circuito di Suzuka", si legge in una nota congiunta. I team avranno quindi solo due sessioni di libere per prepararsi alle qualifiche. Non è la prima volta che il programma della gara in Giappone subisce delle variazioni: era già successo nel 2004 e nel 2010 con lo spostamento sempre a domenica delle qualifiche.

