F1, GP Giappone, qualifiche rinviate a domenica per l'arrivo del tifone Hagibis

La lotta per la pole position si terrà solo quattro ore prima della gara, in programma alle 7.10 italiane

Niente qualifiche del Gp del Giappone di Formula 1 domani a Suzuka. La giornata di sabato è stata cancellata a causa del tifone Hagibis che passerà sulla prefettura di Mie tra stanotte e domani. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori. Salta anche la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si svolgeranno domenica alle 10 ora locale (le 3 di notte in Italia). La gara è confermata alle 14.10 (7.10 in Italia). La Fia e la Formula 1 supportano questa decisione nell'interesse della sicurezza degli spettatori, dei piloti e di tutti al circuito di Suzuka", si legge in una nota congiunta. I team avranno quindi solo due sessioni di libere per prepararsi alle qualifiche. Non è la prima volta che il programma della gara in Giappone subisce delle variazioni: era già successo nel 2004 e nel 2010 con lo spostamento sempre a domenica delle qualifiche.

Argomenti

Formula 1 Giappone Tifone

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti