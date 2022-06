F1, Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Azerbaijan davanti a Perez e Russell

E' Max Verstappen su Red Bull a vincere il Gran Premio di Azerbaijan, sulla pista di Baku. Il campione del mondo in carica ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Perez ed i pilota della Mercedes George Russel. Quarto il sette volte iridato Lewis Hamilton. Quinta posizione per l'AlphaTauri di Gasly, sesta l'Aston Martin di Vettel, poi Alonso, Ricciardo, Norris e Ocon a chiudere la top ten. Gara da dimenticare per le Ferrari, entrambe costrette al ritiro per problemi tecnici: Carlos Sainz ha abbandonato la corsa al giro 9 per problemi ai freni quando era in quarta posizione, mentre Leclerc al giro 21, quando era in testa alla corsa, per problemi al motore. Punti pesanti quelli persi dal monegasco, che ora vede il distacco dal leader della classifica Verstappen salire a 36 punti. Prossimo appuntamento fra una settimana, il 19 Giugno, a Montreal, in Canada.





Le parole dei protagonisti

Così il vincitore, Max Verstappen: "Oggi la macchina era ottima, ed anche senza il ritiro delle due Ferrari avrei fatto bene. E' stata determinante la gestione degli pneumatici, la doppietta di oggi è comunque un risultato straordinario." Secondo al traguardo il messicano della Red Bull Sergio Perez: "Purtroppo ho perso tempo con la safety car, altrimenti avrei fatto una gara diversa. mi ha condizionato il degrado degli pneumatici, ci sono diverse cose che dovremo rivedere, ma è comunque un grande risultato per la squadra". "Delusissimo il ferrarista Charles Leclerc: "Domani analizzeremo cosa è successo, ma è un ritiro che fa molto male. Ora non trovo le parole... Nelle ultima tre gare ci sono state le prestazioni, ma è mancata l'affidabilità. Altri 25 punti persi...". Così invece Carlos Sainz: "Ero in gestione della gomma nei primi giri, poi appena ho cominciato a spingere c'è stato il problema idraulico. Non c'era nessuna avvisaglia di problemi di affidabilità, siamo sorpresi ma reagiremo a partire dal Gp del Canada della prossima settimana".