F1, oggi il GP di Spagna, prima fila tutta Mercedes

Oggi a Montmelò si corre il Gran premio di Formula 1 di Spagna: prima fila Mercedes, con Bottas che in qualifica ha preceduto il campione del mondo Hamilton, in seconda fila scatteranno invece la Ferrari di Vettel e la Red Bull di Verstappen, quinta posizione per la rossa di Leclerc. La gara prenderà il via alle 15.10 (66 giri, 307,104 km), sarà la quinta prova del Mondiale 2019. Continua il momento difficile della Ferrari, dopo quattro gare dominate dalle Frecce d'argento. Quella di oggi sarà la quinta gara su 21. Appuntamento delicato anche per il giovane talento Charles Leclerc, chiamato a confermare le buone sensazioni di inizio campionato, anche dopo le prime qualifiche, in cui è apparso soffrire rispetto al compagno Vettel.