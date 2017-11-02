Facchinetti e Fogli, due amici e una nuova avventura

Gli ex Pooh lanciano il nuovo album "Insieme" e un tour nei palasport

Roby Facchinetti con poche parole, semplici e chiare, spiega del perché abbia sentito la necessità di intraprendere una nuova sfida artistica con Riccardo Fogli: "La reunion ha fatto questo piccolo miracolo: ho riscoperto un amico con cui avevo condiviso tutto". In uscita il 3 ottobre il nuovo album "Insieme" che contiene otto grandi inediti e tre brani storici, due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli, reinterpretati in chiave duo. Via al tour il 7 aprile al MediolanumForum di Assago (Milano) e il 9 aprile al PalaLottomatica di Roma. RTL 102.5 è la radio media partner di "Insieme In Tour". "Sul palco avremo tanto da raccontare, musicalmente e umanamente, e lo faremo sicuramente con una formazione importante", hanno detto Riccardo e Roby.

Quattro gli inediticon la firma di Valerio Negrini: "Con Valerio, io lavoravocontinuamente - ha raccontato Facchinetti - Lui mi chiedevacontinuamente di fare musiche, 'anche perché non abbiamo forsetanto tempo a disposizione', mi diceva: ho ancora tanti testiscritti da lui, alcuni non musicati, su cui lavorerò neiprossimi mesi e anni".

