Facchinetti e Fogli, due amici e una nuova avventura

Facchinetti e Fogli, due amici e una nuova avventura

Facchinetti e Fogli, due amici e una nuova avventura

Redazione Web

02 novembre 2017, ore 14:42

Gli ex Pooh lanciano il nuovo album "Insieme" e un tour nei palasport

Roby Facchinetti con poche parole, semplici e chiare, spiega del perché abbia sentito la necessità di intraprendere una nuova sfida artistica con Riccardo Fogli: "La reunion ha fatto questo piccolo miracolo: ho riscoperto un amico con cui avevo condiviso tutto". In uscita il 3 ottobre il nuovo album "Insieme" che contiene otto grandi inediti e tre brani storici, due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli, reinterpretati in chiave duo. Via al tour il 7 aprile al MediolanumForum di Assago (Milano) e il 9 aprile al PalaLottomatica di Roma. RTL 102.5 è la radio media partner di "Insieme In Tour". "Sul palco avremo tanto da raccontare, musicalmente e umanamente, e lo faremo sicuramente con una formazione importante", hanno detto Riccardo e Roby.
Quattro gli inediticon la firma di Valerio Negrini: "Con Valerio, io lavoravocontinuamente - ha raccontato Facchinetti - Lui mi chiedevacontinuamente di fare musiche, 'anche perché non abbiamo forsetanto tempo a disposizione', mi diceva: ho ancora tanti testiscritti da lui, alcuni non musicati, su cui lavorerò neiprossimi mesi e anni".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

    Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

  • Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

    Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

  • Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

    Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

  • Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

    Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

  • Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

    Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

  • Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

    Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

  • Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

    Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

  • World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

    World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Con più di 67.000 copie vendute, il nuovo disco dell’artista ha infranto il record come l’album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

CAN YAMAN OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO, ECCO QUANDO ARRIVERA' ALL'ARISTON

CAN YAMAN OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO, ECCO QUANDO ARRIVERA' ALL'ARISTON

La presenza di Can Yaman al Festival sarà probabilmente l'occasione per parlare della seconda stagione di Sandokan, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera o estate