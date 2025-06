Facebook lancia Libra, la nuova moneta elettronica

Con Libra, la nuova moneta elettronica lanciata oggi da Facebook, "aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto". E' quanto afferma in un lungo post su Facebook il fondatore Mark Zuckerberg che spiega come il "denaro mobile" aumenta la sicurezza e "questo è particolarmente importante per le persone che non hanno accesso alle banche tradizionali": "ci sono circa un miliardo di persone che non hanno un conto in banca ma hanno un cellulare". Nel lungo post Zuckerberg ha assicurato privacy e sicurezza, e ha spiegato di voler "creare una semplice infrastruttura finanziaria globale che autorizzi miliardi di persone in tutto il mondo" che sarà "alimentata dalla tecnologia blockchain" e il cui lancio è previsto nel 2020. Per rendere i pagamenti facili come l'invio di una foto, spiega nel post, Facebook "sta lanciando anche una filiale indipendente chiamata Calibra che costruisce servizi che ti permettono di inviare, spendere e risparmiare Libra - a partire da un portafoglio digitale che sarà disponibile in WhatsApp e Messenger e come app l'anno prossimo". Calibra sarà regolamentata come altri fornitori di servizi di pagamento.