Falso cieco faceva il guardalinee, arrestato per truffa

Falso cieco faceva il guardalinee, arrestato per truffa

Falso cieco faceva il guardalinee, arrestato per truffa

Redazione Web

26 maggio 2017, ore 15:50

Risultava all'Inps cieco al 100%, percependo così la pensione d'invalidità

E’ accaduto in Umbria dove, riporta la Gazzetta dello Sport, un 58enne residente a Terni è stato sorpreso a fare il guardalinee in una partita di calcio dilettantistico, mentre all’Inps risultava cieco al 100%. I carabinieri riportano che: "è stato visto a segnalare correttamente la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale del campo alzando la bandierina e seguire l’azione dei calciatori muovendosi lungo la linea laterale del campo ed alla fine dei tempi regolamentari, invertiva la sua posizione in campo spostandosi nella parte longitudinale opposta a quella precedentemente tenuta, il tutto senza l’ausilio di accompagnatori o strumenti tecnici". 
L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari su richiesta del pm Marco Stramaglia: il reato contestato è quello di truffa ai danni dello Stato.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

    Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

  • Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

    Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

  • Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

    Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

  • RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

    RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

  • Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

    Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

  • A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

    A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

  • Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

    Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

  • Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

    Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

  • Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

    Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

  • Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

    Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

Oggi ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, da domani tornano sole e temperature più miti

Oggi ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, da domani tornano sole e temperature più miti

Nelle ultime ore temporali e nubifragi hanno creato disagi, soprattutto in Liguria e in Veneto. Tromba marina al largo della Toscana

Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

La protesta è stata proclamata dai sindacati di base, adesione non altissima, ma disagi nelle città. Cortei e manifestazioni in tutta Italia

Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

Un grave lutto ha colpito il presidente del collegio giudicante oggi: è morto il figlio. La sentenza era prevista per il pomeriggio. Ciro Grillo è accusato insieme a quattro amici di aver violentato una giovane italo-norvegese, ospitata in casa in Sardegna, insieme a una sua amica, nell'estate del 2019. Rischia nove anni di carcere