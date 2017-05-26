Falso cieco faceva il guardalinee, arrestato per truffa

26 maggio 2017, ore 15:50
Risultava all'Inps cieco al 100%, percependo così la pensione d'invalidità
E’ accaduto in Umbria dove, riporta la Gazzetta dello Sport, un 58enne residente a Terni è stato sorpreso a fare il guardalinee in una partita di calcio dilettantistico, mentre all’Inps risultava cieco al 100%. I carabinieri riportano che: "è stato visto a segnalare correttamente la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale del campo alzando la bandierina e seguire l’azione dei calciatori muovendosi lungo la linea laterale del campo ed alla fine dei tempi regolamentari, invertiva la sua posizione in campo spostandosi nella parte longitudinale opposta a quella precedentemente tenuta, il tutto senza l’ausilio di accompagnatori o strumenti tecnici".
L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari su richiesta del pm Marco Stramaglia: il reato contestato è quello di truffa ai danni dello Stato.
