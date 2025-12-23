Famiglia nel bosco, il Tribunale dispone la perizia psichiatrica: i figli restano in casa famiglia

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto una perizia psico-diagnostica sui genitori della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, con l’obiettivo di accertare la loro idoneità genitoriale. L’ordinanza, pubblicata oggi e anticipata dal Tg1, stabilisce che i bambini rimarranno nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. La consulenza tecnica è stata affidata alla psichiatra Simona Ceccoli, che avrà 120 giorni per completare la perizia. Entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà fornire un aggiornamento sugli interventi già attuati, mentre le parti possono depositare eventuali memorie entro il 15 febbraio.

COSA PREVEDE LA CONSULENZA

La consulenza prevede tre fasi principali: analizzare il profilo psicologico dei genitori per valutare stili relazionali, competenze genitoriali e attenzione alle esigenze affettive ed educative dei figli; accertare se eventuali carenze possano incidere sulla responsabilità genitoriale e se siano recuperabili con interventi educativi; esaminare le condizioni psico-affettive e cognitive dei minori, le figure di riferimento e i modelli di identificazione sviluppati.

LE PAROLE DEL SINDACO DI PALMOLI

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha sottolineato che la priorità ora è la valutazione psichiatrica, mentre questioni come la casa, la scolarizzazione e l’ampliamento dei servizi diventano secondarie. Durante il periodo delle festività, i bambini potranno incontrare i genitori in maniera limitata, come stabilito dal Tribunale.



