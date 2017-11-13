Fausto Brizzi, a Le Iene dieci donne lo accusano

Redazione Web

13 novembre 2017, ore 08:56
agg. 04 maggio 2022, ore 12:44

Il regista replica di "non avere mai avuto rapporti non consenzienti"

A "Le Iene" dieci donne, volto oscurato e voci camuffate, hanno raccontato di essere state molestate da Fausto Brizzi. E non è il solo cineasta italiano denunciato nelle decine di email giunte alla redazione del programma, sottolinea l'autore dell'inchiesta Dino Giarrusso. Brizzi ha ribadito, con una nota del suo avvocato diffusa dopo la trasmissione, di "non avere mai avuto rapporti non consenzienti". Dario Argento: "Non possiamo immaginare che i maiali esistano solo negli Stati Uniti e noi siamo tutti santarellini". Orgoglioso della figlia Asia, che ha denunciato Weinstein e detto a Brizzi 'Querelaci tutte'.

