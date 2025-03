Fausto Leali e Mina cantano i Blue e Tiziano Ferro

Duetto inedito su "A chi mi dice" contenuto nell'album "Non solo Leali" in uscita il 21 ottobre

Un duetto sulla carta sorprendente. Fausto Leali con Mina duetta sulle note di "A chi mi dice", brano portato al successo dai Blue e adattato in italiano da Tiziano Ferro, che anticipa il nuovo album "Non solo Leali" in uscita il 21 ottobre.





