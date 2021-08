Federica Pellegrini, le sue ultime Olimpiadi, tra i record e l'amore, finalmente ufficiale, con Matteo Giunta

È uscita con stile, si potrebbe dire, facendo un facile gioco di parole; è uscita da fuoriclasse, come ha sempre mostrato di essere, Federica Pellegrini chiudendo, settima, la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile (un filotto mai riuscito a nessun'altra) con il tempo di 1'55''91, qualche secondo in più del record in questa disciplina che detiene dal 2009.

Ora Fede pensa al futuro, anche d'amore

"È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine", ha detto subito dopo la gara, la Pellegrini e ne ha approfittato per ufficializzare il suo fidanzamento con Matteo Giunta, l'allenatore, ringraziandolo. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa", ha detto la nuotatrice, che tra pochi giorni, il 5 agosto festeggerà i suoi 33 anni. "Matteo - ha dichiarato Federica -è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo".





Chi è Matteo Giunta

Classe 1982 e originario di Pesaro, Matteo Giunta è l’allenatore di Federica Pellegrini: con lui al suo fianco la Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019. La loro prima foto "ufficiale", da coppia fuori dalle piscine, è stata postata su Instagram da Matteo in occasione del Galà di Federnuoto a Roma, a settembre del 2019, dove i due sono arrivati insieme. Negli anni la coppia è stata più volte fotografata durante alcune uscite, ma finora, per una precisa volontà dell'atleta, come ha spiegato lei stessa, la loro storia è stata vissuta al riparo dai riflettori.

Una storia vissuta con discrezione

Il low profile, forse, è stato scelto da Federica Pellegrini, ricordando anche come la sovraesposizione della sua relazione con Filippo Magnini (dal 2011al 2017) abbia fatto male all'amore, accorciando probabilmente i tempi dell'addio. "Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato”, aveva dichiarato, ai tempi della loro separazione, Magnini, raccontando di essere stato lasciato dalla Pellegrini. Curiosità: Matteo è il cugino di Filippo.