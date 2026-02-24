Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026: testo e significato di "Male Necessario" Photo Credit: ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE

Nel 2025 salgono insieme sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, sulle note di Bella Stronza. Al 76esimo Festival di Sanremo, Fedez e Marco Masini uniscono invece le forze entrando nella rosa dei Big in gara con “Male necessario”.

IL SIGNIFICATO DI "MALE NECESSARIO"

Un brano che dà spazio allo stile e al carisma di entrambi: “Il messaggio di ‘Male necessario’ è che bisogna avere coraggio e non possiamo perdere la speranza, specialmente nei periodi di grande sopportazione”, ha raccontato Masini.

GLI AUTORI DI "MALE NECESSARIO"

di F. L. Lucia - M. Masini - F. Abbate - A. La Cava

A. Iammarino - F. Abbate - A. La Cava - N. Lazzarin

IL TESTO DI "MALE NECESSARIO"

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

I miei problemi ormai

Saranno la parte di te

Quella più vulnerabile e spietata

Lo sai

Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro

Lo ammetto però

Per altre cicatrici trovo sempre un posto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l’ego dall’io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni padre inizia come fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi

La gente pudica giudica

Che brutta gente che frequenta Fedez

Ma ci si dimentica sempre che Giuda

Se la faceva con gente per bene

E so che farà male

E vorrai cominciare

A bere poi fumare

Forse per distrazione

Se è vero che siamo solo di passaggio

Il vero obiettivo non può essere la meta

Ma imparare a godersi il viaggio

Quando crescerai

E non mi chiederai nemmeno più il permesso

Si impara vedrai

Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Ci ho messo una vita per sentirmi vivo

Seguendo la linea sottile di un filo

Succederà ciò che deve succedere

Anche nel buio si impara a vedere

In fondo a tutto il male necessario

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

E ringrazierò il passato

E chi mi ha condannato

E tutto questo male necessario

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so



