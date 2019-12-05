Fedez, rischio la sclerosi multipla

Redazione Web

05 dicembre 2019, ore 10:28

Rivelazione choc del rapper: "L'ho scoperto facendo un controllo medico"

"Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla". E' la rivelazione choc fatta da Fedez in un'intervista che andrà in onda stasera nel corso della trasmissione 'La Confessione', al via con la nuova stagione sul canale Nove. Il rapper milanese rivela questa terribile "scoperta, fatta dopo un controllo medico". "Cosa farà in futuro?'', chiede Gomez. "Eh, bella domanda - risponde Fedez -. E' successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla". L'ex giudice di X-Factor si commuove e raccoglie i pensieri: "Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo' perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie", ha concluso Fedez. 

