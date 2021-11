Fedez, spunta online un dominio web per le elezioni 2023: il suo futuro è davvero in politica?

Il dibattito pubblico sta affannosamente cercando la risposta alla domanda: Fedez ha realmente intenzione di scendere in politica? L’indiscrezione circolava da giorni e nella tarda mattinata di ieri è stato confermato l’acquisto del dominio da parte della società ZDF, di proprietà del rapper, del sito web fedezelezioni2023.it. C’è chi vede certa la discesa in campo di Federico Lucia, chi è sicuro che sia solo l’ennesima trovata di marketing targata Ferragnez: quasi sicuramente però si tratta del nome del tour che seguirà il nuovo disco, Disumano (in uscita il 26 novembre). Ma l’eventuale presenza a Montecitorio di un musicista diventato influencer da 13 milioni di follower su Instagram, spinge a riflettere sull’annosa questione della rappresentanza politica.

PERCHÉ FEDEZ NON È IL PROBLEMA DELLA POLITICA ITALIANA

Va fatta una precisazione. Non esistono norme che impedirebbero a Fedez di entrare in politica: le leggi sul conflitto di interessi, infatti, non si estendono al mondo dei social. Più che chiedersi se il cantante di Meglio del Cinema abbia effettivamente intenzione di candidarsi, la domanda più giusta sarebbe: perché no? L’applauso del Senato all’affossamento del ddl Zan, cui ha risposto una mobilitazione civile che ha riempito le piazze di quaranta città italiane, è diventato l’ennesimo simbolo di una classe politica che non riesce a rappresentare (o a tutelare) gli interessi del Paese. Certo, non è su una sola battaglia che si può stabilire se Fedez, che su questo tema e non solo si è sempre esposto, sia o meno ciò di cui le istituzioni hanno bisogno ora, ma sarebbe riduttivo bollare una sua eventuale iniziativa politica come “l’ennesimo problema nato da internet”.