Fedez tra l'amore e "Le palle di Natale"

Nuovo inedito a sorpresa del cantautore

"Le palle di Natale" è l'inedito natalizio che Fedez vuole regalare ai fan in occasioni delle feste. La canzone è un bilancio su una storia d'amore che lascia della malinconia nel cuore, perché non è Natale se non si ha accanto la persona che si ama. La produzione musicale è curata dalla coppia Takagi & Ketra.

Fedez insieme a Takagi & Ketra devolveranno tutti i ricavi della vendita del brano all'Associazione Noi per gli Animali Onlus che si occupa, grazie all’opera di volontari, dell’assistenza, del monitoraggio e della tutela degli animali sul territorio.



Un regalo di Natale che si aggiunge all’annuncio del palco a 360 gradi di San Siro, condiviso con l’amico e collega J-Ax e l’album “Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition”, il repack “Comunisti col Rolex”, certificato triplo disco di platino.

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