Ferrara, massacra di botte la compagna, arrestato per tentato omicidio

I carabinieri di Ferrara hanno arrestato e portato in carcere un moldavo di 43 anni per tentato omicidio, lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, una badante connazionale di due anni in più, ora ricoverata in chirurgia di urgenza, con prognosi riservata, dopo essere stata selvaggiamente picchiata dall'uomo. È successo a Copparo, in provincia di Ferrara. A dare l'allarme è stata la cognata della vittima. Quando i militari sono arrivati nella casa hanno trovato la 45enne a terra nella propria camera da letto, ricoperta di sangue. Ai soccorritori ha riferito che il compagno la voleva uccidere: lei voleva interrompere la relazione che avevano da circa un anno e lui l'ha colpita alla nuca, con pugni e anche con un oggetto al torace. È stato poi sempre l'uomo a chiamare la sorella dicendole che la compagna stava male. Poi è fuggito in bici, ma sono state organizzate ricerche ed è stato rintracciato dai carabinieri, ubriaco.