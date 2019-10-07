Ferrovie, in Valle d'Aosta i primi treni ibridi d'Italia

Redazione Web

07 ottobre 2019, ore 23:00

Collegano i due capoluoghi di regione con nove corse giornaliere

Sono in servizio da ieri sulla tratta Aosta-Torino i primi treni bimodali a circolare sulla rete ferroviaria italiana. Collegano i due capoluoghi di regione con nove corse giornaliere senza più la necessità del cambio treno a Ivrea imposta dal divieto di accesso nella stazione interrata di Torino Porta Susa dei mezzi a trazione diesel. I bimodali infatti possono sfruttare sia l'alimentazione elettrica sia il motore a combustione (generando, con questa seconda modalità, "energia sui tracciati ferroviari non elettrificati", fa sapere Trenitalia). "Un terzo convoglio - anticipa la partecipata da Ferrovie dello Stato - sarà consegnato nei prossimi giorni e gradualmente entreranno in circolazione tutti i cinque treni previsti". A bordo treno anche "informazioni aggiornate sui display di bordo, posti bici, accessi facilitati per le persone a ridotta mobilita' o con disabilita'" oltre a "elevati standard di sostenibilità ambientale, di sicurezza (video sorveglianza live) e di comfort".                                                                                                    

