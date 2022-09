Festa del cinema di Roma 2022, presentato oggi in conferenza stampa il programma della diciassettesima edizione

È stato presentato oggi in conferenza stampa il programma della diciassettesima edizione della Festa del cinema, che aprirà le danze il prossimo 13 ottobre per 10 giorni all’insegna della Settima arte. Ad ospitare l'evento, come da tradizione dal 2006, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che sarà il palcoscenico anche per tante stelle del cinema che sfileranno sul red carpet. Paul Newman e Joanne Woodward sono stati scelti come volti della locandina ufficiale della rassegna, che renderà inoltre omaggio con la presentazione di The Last Movie Stars di Ethan Hawke, una docu-serie HBO Max di sei puntate che ripercorre la vita e la carriera dei due grandi artisti, visibile prossimamente su Sky. Paul Newman e Joanne Woodward saranno, infine, al centro di un’ampia retrospettiva, a cura di Mario Sesti.



RITORNA IL CONCORSO

La prima novità di questa edizione sarà il ritorno del concorso internazionale, dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani: i 16 film presentati oggi saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti.

Per l'Italia c'è LA CURA di Francesco Patierno, mentre di produzione italo-spagnola c’è il film I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA di Fabrizio Ferraro. Sono in gara anche ALAM di Firas Khoury, EL CASO PADILLA di Pavel Giroud, CAUSEWAY di Lila Neugebauer, FOUDRE di Carmen Jaquier, HOURIA di Mounia Meddour, IN EINEM LAND, DAS ES NICHT MEHR GIBT di Aelrun Goette, JANVĀRIS di Viesturs Kairišs, JEONG-SUN di Jeong Ji-hye, LV GUAN di Wang Xiaoshuai, RAMONA di Andrea Bagney, RAYMOND & RAY di Rodrigo García, SANCTUARY di Zachary Wigon, SHTTL di Ady Walter e direttamente dalla Francia LA TOUR- LOCKDOWN TOWER di Guillaume Nicloux.