Festa della Repubblica, Mattarella, Valori '46 ci guidano per futuro di pace

Festa della Repubblica, Mattarella: "Valori '46 ci guidano per futuro di pace"

Festa della Repubblica, Mattarella: "Valori '46 ci guidano per futuro di pace"

Redazione Web

02 giugno 2017, ore 12:24

La parata è stata aperta dai Sindaci dei comuni colpiti dal terremoto

Si è conclusa la celebrazione a Roma per la Festa della Repubblica. Sul palco presidenziale Mattarella era in compagnia del premier Paolo Gentiloni. Presenti anche moltissimi ministri, vertici militari e autorità locali. Oltre naturalmente i presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso. Tra i ministri c'erano quelli della Difesa Pinotti, dell'Interno Minniti, della Giustizia Orlando, per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vicenti. Nel palco anche il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, il sottosegretario Maria Elena Boschi e la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Il presidente Mattarella era arrivato a via dei Fori Imperiali con la classica Flaminia aperta. La parata, che ha visto la partecipazione di 4000 persone, è stata aperta da 400 sindaci, con in prima fila quelli dei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Champions League: vittorie casalinghe per l'Inter e l'Atalanta. Domani in campo Napoli e Juventus

    Champions League: vittorie casalinghe per l'Inter e l'Atalanta. Domani in campo Napoli e Juventus

  • Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga. In gravi condizioni l'altra figlia

    Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga. In gravi condizioni l'altra figlia

  • il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

    il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

  • Eredità Gianni Agnelli, in tribunale spunta un testamento inedito dell'Avvocato

    Eredità Gianni Agnelli, in tribunale spunta un testamento inedito dell'Avvocato

  • I 20 punti del piano americano per la pace a Gaza. Israele ha già accettato, ora tocca ad Hamas

    I 20 punti del piano americano per la pace a Gaza. Israele ha già accettato, ora tocca ad Hamas

  • Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

    Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

  • Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

    Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

  • Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

    Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

  • Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

    Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

  • Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

    Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Ha 33 anni ed è di origine ucraina, l'uomo fermato nell'ambito del delitto di un 21enne bangladese, il cui corpo è stato smembrato e nascosto in un sacco lasciato in un giardino della città umbra. il suo nome è Dmytro Shuryn

Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

lo chiamavano Paoletta perchè portava ii capelli lunghi a caschetto, il fatto è successo in provincia di Latina, la procura di Cassino apre una inchiesta sulle due ultime scuole

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

Oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il giovane che nel 2024 uccise padre, madre e fratellino. La difesa pronta al ricorso in appello