Festa della Repubblica, Mattarella: "Valori '46 ci guidano per futuro di pace"

La parata è stata aperta dai Sindaci dei comuni colpiti dal terremoto

Si è conclusa la celebrazione a Roma per la Festa della Repubblica. Sul palco presidenziale Mattarella era in compagnia del premier Paolo Gentiloni. Presenti anche moltissimi ministri, vertici militari e autorità locali. Oltre naturalmente i presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso. Tra i ministri c'erano quelli della Difesa Pinotti, dell'Interno Minniti, della Giustizia Orlando, per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vicenti. Nel palco anche il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, il sottosegretario Maria Elena Boschi e la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Il presidente Mattarella era arrivato a via dei Fori Imperiali con la classica Flaminia aperta. La parata, che ha visto la partecipazione di 4000 persone, è stata aperta da 400 sindaci, con in prima fila quelli dei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti