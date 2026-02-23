Festival di Sanremo: parlano Carlo Conti e Laura Pausini. Tutte le news live dalla sala stampa

Domani sera alle 20.35 la prima puntata. Canteranno i 24 big in gara, co-conduttore anche Can Yaman con Laura Pausini. Super ospite Tiziano Ferro. Fuoriprogramma con la telefonata di Fiorello, che saluta la sala stampa dell'Ariston.

IL RAPPORTO CON PIPPO BAUDO

Conti parla, sin da subito, del rapporto con Pippo Baudo - il conduttore per antonomasia del Festival, scomparso ad agosto scorso.

"La differenza fra presentare e condurre è proprio questa: il presentatore, bene o male, lo può fare chiunque; il conduttore è un regista in scena, colui che detta i tempi del programma. E Pippo, in questo, è stato un maestro assoluto. Anzi, l'ha inventato lui. Soprattutto in questo ruolo, il legame tra Pippo e Sanremo è doppio, triplo, quadruplo". Lo scrive il direttore artistico del festival di Sanremo Carlo Conti nella prefazione del 'Quaderno51' del Teatro Ariston dedicato a Pippo Baudo e pieno di bellissime fotografie e ricordi che parte dal presupposto "Se esiste 'Perché Sanremo è Sanremo' è anche e soprattutto 'perché Baudo è Baudo'".

Conti ribadsice anche che quest'anno l'intera edizione del festival sarà dedicata a Baudo: "Lo farò fin dall'inizio, fin dalla prima serata: lo capirete - rivela - da come scenderò dalle scale, da quale sarà l'intro di questa edizione del festival. E cercherò di farlo ogni volta che avrò un ospite lanciato da lui, magari prendendo in prestito la sua voce o un suo video in cui presenta gli ospiti per renrdelo ancora vivo e far capire quanto questa edizione non possa che essere dedicata a Pippo Baudo". Conti spiega con orgoglio e gratitudine che "Pippo è stato un faro, un punto di riferimento per me e, ne sono certo, per tutti i conduttori della mia generazione". E sottolinea ancora: "Ci sono dei nomi con i quali noi siamo cresciuti: Pippo, Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora e anche Renzo Arbore per la parte che mi riguarda come spalla dei comici. Noi siamo cresciuti con quella tv fatta da loro, inventata da loro, creata da loro, e nel nostro dna di conduttori c'è qualcosa che abbiamo preso da quei maestri del mezzo televisivo. Personalmente, Baudo era il punto di riferimento. Pensate che, quando ho iniziato a trasmettere in radio e poi a presentare le prime serate a Firenze i miei colleghi della radio mi chiamavano 'Pippo Conti', prendendomi un po' in giro". Conti dice anche che Baudo è stato un esempio "non solo nella conduzione, ma soprattutto in quel suo senso dell'organizzazione, della direzione artistica, del coordinamento, dell'essere al centro dello spettacolo sia dal punto di vista della presentazione pura sia tacendo contemporaneamente il regista in scena".

LE PAROLE DI WILLIAM DI LIBERATORE - PRIME TIME

"La Playlist di Sanremo è la più scaricata al mondo. Non è più possibile organizzare e descrivere un Festival senza questa visione", dice William Di Liberatore, direttore Prime Time. "Ringrazio Carlo per gli ospiti di caratura internazionale", continua. "Allo stesso tempo una visione integrata con il pubblico che segue Sanremo e tutti gli altri attori".

L'IRONIA DI CARLO CONTI

"Carlo Conti sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'!" Fiorello fa irruzione nella conferenza stampa inaugurale della settimana festivaliera e, al grido "chi la fa l'aspetti", arruola a sorpresa il direttore artistico e conduttore del festival. Rosario si collega con la sala stampa del Teatro Ariston ed esordisce: "Avevamo nostalgia della sala stampa. Vi auguro tante, tante polemiche". E Conti subito: "Ovviamente sta scherzando". "Carlo - riprende Fiorello - che fai lunedì prossimo?". "Porto a scuola mio figlio a Firenze", replica Conti. "Sei il coconduttore de La Pennicanza: chi la fa l'aspetti!", dice Fiorello. E Conti sta al gioco: "Se posso collegarmi da casa lo faccio molto volentieri", dice.

I CAMPIONI DELLE OLIMPIADI A SANREMO

"Mercoledì saranno con noi all'Ariston per parlarci delle Olimpiadi di Milano Cortina Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile". Lo annuncia in conferenza stampa il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo. "Con loro - spiega - due campioni paralimpici, Giacomo Bertagnolli con Andrea Ravelli a Giuliana Turra per il curling in carrozzina".

LAURA PAUSINI RINGRAZIA CARLO CONTI

"Grazie per aver fiducia in me, ho accettato grazie a te: quindici anni fa mi hanno proposto di condurlo. La cantante dice che è felicissima di essere davanti al pubblico italiano. Una grande emozione per la Pausini, che ha partecipato per tre volte a Sanremo.







