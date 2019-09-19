Figlio Salvini su moto d'acqua, tre poliziotti indagati

Redazione Web

19 settembre 2019, ore 19:00

I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale

Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre poliziotti della scorta dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sull'episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d'acqua della Polizia pilotata da un agente. I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per ciò che segui l'episodio, quando un giornalista di Repubblica cerco' di riprendere la scena.

