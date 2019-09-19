Figlio Salvini su moto d'acqua, tre poliziotti indagati

19 settembre 2019, ore 19:00
I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale
Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre poliziotti della scorta dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sull'episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d'acqua della Polizia pilotata da un agente. I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per ciò che segui l'episodio, quando un giornalista di Repubblica cerco' di riprendere la scena.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli
Il nuovo crollo che si è verificato pochi minuti dopo le 13 ed ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie
Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"
Ospite di Cinque Minuti, programma di Bruno Vespa su Raiuno, Andrea Sempio, indagato in concorso in omicidio per il delitto di Chiara Poggi, ribadisce che al momento l'unico colpevole acclarato è Alberto Stasi