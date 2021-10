“Finalmente torno a teatro”: Franco Oppini pronto al debutto dopo un anno e mezzo di stop

Cinema e teatro. Sempre con la voglia di regalare sorrisi: di tempo dallo storico “capito?” – tanto caro a quei quattro ragazzi veronesi che alla fine degli anni Settanta diventano “I gatti di vicolo Miracoli” – ne passa tanto. Oppini, Jerry Calà, Smaila, Salerno: gli irriducibili del gruppo, amici da una vita. Anche, forse soprattutto, lontano dai riflettori. In pratica alternano successi a teatro ed in televisione. “Capito?”, lo storico brano, diventa la sigla della trasmissione televisiva Domenica in, nella stagione 1978/1979, condotta da Corrado. Addirittura il brano raggiunge il quarto posto della classifica italiana e si attesta come uno dei singoli più venduti dell'anno.





I GATTI DI VICOLO MIRACOLI DI NUOVO INSIEME

"La reunion dei Gatti di vicolo Miracoli fa sognare l'Arena di Verona": esordisce Franco Oppini, ospite di Trends&Celebrities - che potete seguire in chiaro sul canale 233 del DTT o 737 di SKY. Oppini parla di tutto. E in diretta, a sorpresa, interviene anche Umberto Smaila, suo storico amico. Oppini, nella sua frase sulla reunion, si riferisce alla festa di Jerry Calà, trasmessa in diretta su RTL102.5 dall'Arena di Verona e che potete rivedere su RTL102.5 Play. "La reunion c'è stata. Ed è stata un vero spettacolo. Ma se volete di più volete dovete andare a vedere "Odissea nell'ospizio", il nostro film", continua Oppini.





IL RITORNO A TEATRO

"Finalmente torno a teatro": Oppini, infatti, è pronto al debutto sul palco. "Dopo quasi due anni di chiusura sembra strano tornare in scena. E dico meno male", continua l'attore. Che poi, durante l'intervista, sgancia la bomba quando gli chiedono della sua ex Alba Parietti: "Non guardo Tale quale show. Devo fare le prove per il mio ritorno a teatro". La sua ex moglie, infatti, è una delle concorrenti dello show di Carlo Conti (dove si sta scontrando con un agguerritissimo Cristiano Malgioglio).





LA STORIA D'AMORE CON ADA ALBERTI

Da diversi anni Oppini è legato ad Ada Alberti, famosa astrologa. Il loro amore, come aveva raccontato tempo fa, è scoppiato una sera a Roma all’ombra del Colosseo e dei Fori imperiali. Praticamente tra Franco ed Ada tutto va a gonfie vele da sempre: come se le stelle – è proprio il caso di dire in questo caso – abbiano fatto la loro parte. Roma galeotta per loro ed amore puro: da quel momento non si sono più lasciati.