Finchè morte non ci separi 2, trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

Quante spose stanno affollando l’audiovisivo contemporaneo in questo inizio di 2026!

Jessie Buckley, fresca di Oscar, ha interpretato poche settimane fa la consorte di Frankenstein nel film di Maggie Gyllenhaal, intitolato proprio “La sposa!”. Proprio ora è nelle sale The Drama, pellicola in cui Zendaya veste di bianco per sposare Robert Pattinson. Nel frattempo, su Netflix è disponibile la serie Something Very Bad Is Going to Happen, in cui i protagonisti si recano in una remota residenza di famiglia per celebrare il loro matrimonio. Inutile ribadire che queste spose sono ben lontane dal vivere l’idillio delle nozze, anzi: le loro storie virano decisamente verso il lato oscuro.

Non è da meno neppure Samara Weaving, che torna al cinema da oggi con il sequel di Finché morte non ci separi, la fortunata commedia horror che mescola ironia e tensione.

FINCHÈ MORTE NON CI SEPARI 2, LA TRAMA

Il film si apre nello stesso punto in cui si era chiuso il primo capitolo.

Poco dopo essere sopravvissuta ad un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti.

Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto.

FINCHÈ MORTE NON CI SEPARI 2, LA RECENSIONE

La pellicola riprende la formula vincente del film originale e la rilancia con maggiore energia e una consapevolezza narrativa più matura.

Il film riesce ancora una volta a centrare l’equilibrio tra commedia e horror, alternando momenti di autentica tensione a situazioni ironiche e grottesche che strappano più di una risata. Tutto ciò che aveva funzionato nel primo capitolo viene qui riproposto a un volume ancora più alto: una scelta che per qualcuno potrebbe rappresentare un limite, ma che in realtà finisce per esaltare proprio gli elementi più riusciti. Il film spinge sull’acceleratore senza timore, amplificando ritmo, ironia e tensione in un crescendo sempre più sfrenato. Il risultato è un’esperienza travolgente.

Si resta immersi, quasi sopraffatti, in un vortice di sangue e risate, dove l’eccesso diventa cifra stilistica e, paradossalmente, anche il punto di forza di tutto il film. Anche qui, come nella pellicola del 2019, si fa largo sotto la superficie della narrazione una sottile ma incisiva critica al potere, che arricchisce la storia e le conferisce una dimensione più profonda.

Sembra di rivedere quei ricchi e potenti mascherati della serie “Squid Game”, che lì erano intenti a banchettare e brindare mentre altri si uccidono in nome del denaro, protetti da una distanza che li rendeva spettatori cinici e intoccabili. Qui, invece, la prospettiva cambia radicalmente: questa borghesia spietata (e tutt’altro che brillante) decide di scendere direttamente in campo, sporcandosi le mani e partecipando in prima persona al massacro. Non c’è più il filtro della distanza, né la comoda posizione dell’osservatore: la violenza diventa un gioco da vivere in prima linea. Lo fanno per puro gusto, per noia, quasi come se fosse un diversivo necessario a riempire il vuoto delle loro esistenze privilegiate, ma anche per ristabilire uno status quo che Samara Weaving, nel ruolo di Grace, aveva ribaltato con determinazione.

Ecco che allora il film accentua ancora di più la sua vena satirica, trasformando la caccia in una grottesca rappresentazione del potere che, pur di non cedere, è disposto a tutto, persino a esporsi e a distruggersi. Il risultato è un’opera riuscita, capace di divertire e inquietare allo stesso tempo, senza rinunciare a uno sguardo intelligente sulla realtà.



