Finisce l'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in arrivo un comunicato ufficiale

Tanto tuonò che piovve. Proprio così: tra Francesco Totti e Ilary Blasi , adesso, per davvero potrebbero arrivare i titoli di coda. Definitivamente. Dopo le voci degli ultimi mesi su una crisi (sempre meno presunta e tanto reale), arriva l' indiscrezione legata ad un comunicato stampa che coppia potrebbe diffondere intorno alla 19 di stasera per annunciare la fine del loro matrimonio . Era stato Dagospia , sempre ben informato sui fatti, a parlare di crisi matrimoniale nel bel mezzo dell'Isola dei famosi (condotta da Ilary Blasi). E la notizia, da subito, aveva fatto il giro della Rete. Ma la smentita della Blasi non tardò ad arrivare sui social. Adesso, invece, sembra che sia arrivato il momento dello stop dopo vent’anni d’amore, di cui diciassette di matrimonio. La coppia ha tre figli. Secondo i rumors che circolano in queste ore nella Capitale, Totti e la Blasi potrebbero firmare congiuntamente il comunicato. " Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale ", annuncia il sito che fa capo a Roberto D'Agostino.

UN MATRIMONIO LONGEVO, CHE HA FATTO SOGNARE TUTTI

Eppure è arrivato il momento dei titoli di coda. Una storia lunga, solida per molti anni. Poi tutto è crollato. Una storia in frantumi, secondo Dagospia per colpa di una terza persona. Il condizionale sarebbe d'obbligo in questo caso, visto che non ci sono conferme e si tratta solo di indiscrezioni. Alcune settimane fa, sono state pubblicate le foto allo stadio di Noemi Bocchi, romana, che l’ex capitano della Roma avrebbe conosciuto ad un torneo di padel. E subito, in Rete, si è scatenato il tam tam: troppe malelingue hanno parlato per settimane della presenza di questa donna nella vita del capitano per antonomasia della Roma. Lei comunque si è difesa da ogni accusa. Silenzio assoluto della coppia Blasi - Totti fino all'11 luglio, giorno storico per tutti i romanisti - e non solo - che dovranno fare i conti con la notizia della rottura ufficiale. Il conto alla rovescia è iniziato. Ora X: le 19 di stasera.