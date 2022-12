Finisce la tregua, torna il maltempo al Centro-Nord. Pioggia e neve per una decina di giorni

Da oggi e per tutto il weekend una nuova perturbazione, la prima di dicembre, interesserà soprattutto il Centro-Nord portando piogge e neve su Alpi e Appennini. Già da ieri sera i primi richiami sud-orientali di aria umida hanno determinato qualche precipitazione al Nordest e in Sardegna. Nella seconda parte di oggi verrà coinvolto il Centro ad iniziare dal Lazio. E' quanto afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, che annuncia per almeno una decina di giorni piogge da Milano a Roma e diffuse nevicate sulle Alpi. Da sabato le piogge saranno più intense tra Toscana, Lazio e Campania, ma anche al settentrione, specie nella seconda parte della giornata. Qualche isolato rovescio colpirà nuovamente la Calabria ionica. La prima domenica di dicembre vedrà lo stesso copione: piogge soprattutto sul Triveneto e sulla fascia tirrenica. Al Sud potrebbero passare acquazzoni un po' più diffusi dalla Sicilia verso la Calabria e la Puglia.