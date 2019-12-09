Finlandia, Sanna Marin, 34 anni, sarà premier più giovane al mondo

Finlandia, Sanna Marin, 34 anni, sarà premier più giovane al mondo

Finlandia, Sanna Marin, 34 anni, sarà premier più giovane al mondo

Redazione Web

09 dicembre 2019, ore 13:00

Sarà alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne

I socialdemocratici finlandesi hanno scelto Sanna Marin, attuale ministro dei Trasporti, come nuova leader del partito e futura premier del Paese al posto del dimissionario Antti Rinne. Con i suoi 34 anni, Marin, che si prevede sarà confermata premier in Parlamento in settimana, è destinata a diventare la premier più giovane del mondo, alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. Rinne si è dimesso la scorsa settimana dopo che gli alleati di governo gli avevano ritirato la fiducia per il modo in cui aveva gestito lo sciopero dei dipendenti delle Poste. "Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia", ha detto Marin dopo essersi imposta, di misura, nella votazione all'interno del partito. E poi ha minimizzato la questione dell'età': "non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell'elettorato". I socialdemocratici sono stati il partito con il maggior numero di voti alle elezioni di aprile e dallo scorso giugno Rinne guidava un governo di coalizione. La Finlandia al momento è presidente di turno della Ue.

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