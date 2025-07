Fisco, arriva la "Flat Tax" per attirare gli stranieri ricchi

Saranno sottoposti a un'imposta fissa da 100mila euro

In arrivo la "Flat Tax" per i cittadini stranieri facoltosi: se trasferiranno la residenza in Italia, saranno sottoposti a un’imposta fissa da 100mila euro. Norme simili in Spagna e Gran Bretagna per attirare emiri, calciatori e cantanti.

