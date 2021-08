Fisco, entro il 9 agosto si dovranno pagare le prime due rate del 2020 della cosiddetta pace fiscale

E' prevista la possibilità di pagare le rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi e cioè entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute il 28 febbraio 2020 e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio; entro il 31 agosto 2021 per la rata scaduta il 31 maggio 2020; entro il 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); entro il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020. Per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 c’è tempo fino al prossimo 30 novembre.





Come e dove pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Prenota ticket”.





Servizi online

Chi non è più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute” , inviata nel 2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito dell’adesione, contenente il dettaglio di quanto dovuto e i bollettini di pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” , senza necessità di pin e password, e riceverla via email insieme ai relativi bollettini. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, credenziali Inps e CNS) può scaricare direttamente il documento dall’Area riservata del sito e contestualmente procedere al pagamento con il servizio Paga-online.