Florida, ladro si introduce in casa e si prepara la colazione

Florida, ladro si introduce in casa e si prepara la colazione

Florida, ladro si introduce in casa e si prepara la colazione

Redazione Web

08 settembre 2019, ore 22:00

Il giovane, un marine diciannovenne, è stato poi identificato dalle forze dell'ordine

Un ladro si è introdotto in una abitazione in Florida, negli Stati Uniti, e si è preparato la colazione. A riportare la storia sono i media locali, secondo cui l'uomo, dopo essere stato scoperto dal proprietario di casa, lo avrebbe invitato ad andare a dormire. Il sospettato è un marine americano di diciannove anni, che avrebbe agito sotto l'influenza dell'alcool. Il fatto ha avuto luogo la mattina del tre di settembre, quando il giovane è entrato in una casa nella città di Safety Harbor, attraverso una porta sul retro che non era stata chiusa a chiave. Insospettito dai rumori, il padrone di casa è sceso al piano inferiore, trovandosi davanti il marine intento a preparare la colazione e sentendosi invitare proprio dal giovane a tornare a letto. Immediata la chiamata al 911, che è riuscito ad arrestare il ragazzo durante la sua fuga in una zona boschiva poco distante. La polizia ha identificato il sospettato come Gavin Crim, marine americano di 19 anni.

                 

Argomenti

Florida
Ladro
USA

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

    X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

  • Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

    Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

  • Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

    Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

  • Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

    Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

  • Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

    Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

  • Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

    Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

  • Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

    Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

  • Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

    Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

  • Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

    Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

  • Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

    Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

Si tratterebbe di due ladri esperti in furti su commissione, già noti alle forze dell'ordine. Stavano per fuggire all'estero

Accordo raggiunto tra Israele e Hamas. La firma nelle prossime ore. La festa in tutte le piazze

Accordo raggiunto tra Israele e Hamas. La firma nelle prossime ore. La festa in tutte le piazze

Il presidente Trump dà l'annuncio all'una di notte ora italiana. Esplodono le piazze in Israele e a Gaza. Il no del ministro israeliano estremista Smotrich

Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

Poi esami più severi, limiti di validità e la stretta sulle patenti ritirate in uno Stato membro. Obiettivo migliorare la sicurezza e ridurre il numero di vittime della strada in Europa