Florida, ladro si introduce in casa e si prepara la colazione

Un ladro si è introdotto in una abitazione in Florida, negli Stati Uniti, e si è preparato la colazione. A riportare la storia sono i media locali, secondo cui l'uomo, dopo essere stato scoperto dal proprietario di casa, lo avrebbe invitato ad andare a dormire. Il sospettato è un marine americano di diciannove anni, che avrebbe agito sotto l'influenza dell'alcool. Il fatto ha avuto luogo la mattina del tre di settembre, quando il giovane è entrato in una casa nella città di Safety Harbor, attraverso una porta sul retro che non era stata chiusa a chiave. Insospettito dai rumori, il padrone di casa è sceso al piano inferiore, trovandosi davanti il marine intento a preparare la colazione e sentendosi invitare proprio dal giovane a tornare a letto. Immediata la chiamata al 911, che è riuscito ad arrestare il ragazzo durante la sua fuga in una zona boschiva poco distante. La polizia ha identificato il sospettato come Gavin Crim, marine americano di 19 anni.