Florida, uomo e cane entrambi sordi, usano linguaggio dei segni

Nick Abbott sta usando comandi visivi per addestrare il cane Emerson, tra cui la lettera S per sedersi

In Florida un uomo ha adottato un cucciolo di cane di 12 settimane ed essendo entrambi sordi hanno imparato a comunicare attraverso il linguaggio dei segni. L’uomo sta usando comandi visivi per addestrarlo, sa già sedersi, che è la lettera “s” nella lingua dei segni. E passando la mano sul pavimento, il cagnolino capisce che deve sdraiarsi. È la storia di Nick Abbott e del cane Emerson. L’uomo l’ha adottato dopo aver letto un post su Facebook dell’organizzazione no profit NFR Maine. “Il nostro dolce Emerson sta ancora cercando la sua casa per sempre” recitava il post, “tutti i suoi fratelli sono stati adottati ed è rimasto solo a chiedersi perché nessuno voglia dargli una casa per sempre. Vuole far sapere a tutti che, anche se è sordo, è ancora un piccolo cucciolo con tanto amore da dare”. Il cane aveva avuto anche altri gravi problemi durante la crescita, tra cui convulsioni, e non era in grado di mangiare o bere a causa di un grave virus. Il personale lo ha curato e così ha potuto trovare un padrone. Abbott ricorda così il suo primo incontro: “È venuto direttamente da me sulla porta, si è seduto subito ai miei piedi ed è rimasto lì. Quindi si può dire che mi abbia scelto lui e siamo andati subito d’accordo”.

