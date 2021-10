Formula 1, Bottas in pole position nel Gran Premio di Turchia davanti alla Red Bull di Verstappen ed alla Ferrari di Leclerc

Valtteri Bottas conquista la pole position del Gp di Turchia di F1. Il finlandese della Mercedes con il crono di 1'23"071 precede la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, 1'23"196, e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, 1'23"265. Il più veloce in pista è però stato il leader del mondiale, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, 1'22"868, ma domani scatterà dall'undicesima posizione per la perdita di 10 posti in griglia per la sostituzione del motore endotermico. Al fianco di Leclerc in seconda fila scatterà il francese Pierre Gasly con l'Alpha Tauri. Terza fila per lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso e per il messicano della Red Bull Sergio Perez . Partirà settimo l'inglese della McLaren Lando Norris che si lascia alle spalle il giapponese dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda e il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll. Scatterà invece ultimo l'altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz per la sostituzione della power unit.





Le parole dei protagonisti

Così il poleman, Valtteri Bottas: "Il risultato di squadra era quello che volevamo. Lewis ha la penalità minima partendo 11° e io sono in pole. Abbiamo fatto quello che volevamo. Domani io mi concentrerò sulla mia gara. Questa è l'unica cosa che devi fare quando parti davanti. Cercherò di avere un bel passo''. Queste invece le parole del Leader del mondiale Lewis Hamilton, che partirà undicesimo: "La qualifica è stata molto insidiosa, c'erano ancora chiazze umide e portare le gomme in temperatura non è stato semplice. Su questa pista non è così semplice superare, in più tutti avremo le stesse gomme, quindi sarà complicato rimontare ma darò il massimo". Charles Leclerc, terzo con la sua Ferrari, nutre speranze di vittoria: "Io sogno sempre di vincere anche quando parto 15° e, anche domani, spingerò per questo. Certo so che non ce la giocheremo con i due davanti per il campionato e che l'obiettivo è battere la McLaren: bisogna prendere punti importanti alla fine della gara. Sono contento, ma vedremo domani come andrà. La macchina è stata molto buona fin dalle prime libere. Con la pioggia abbiamo fatto più fatica, ma non era comunque male. In qualifica, soprattutto alla fine, ho ritrovato il feeling di venerdì "