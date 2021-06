Formula 1, Charles leclerc conquista la pole position del Gran Premio dell'Azerbaijan

Charles Leclerc conquista a sorpresa la pole position a Baku, la seconda consecutiva dopo quella conquistata a Montecarlo. Il monegasco della Ferrari partirà in prima fila con la Mercedes di Lewis Hamilton al suo fianco, staccato di 232 millesimi, terza piazza per il leader del mondiale Max Verstappen su Red Bull e quarto Pierre Gasly su Alpha Tauri, che precede la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz. Le qualifiche si sono concluse con un paio di minuti di anticipo a causa del contatto fra Yuki Tsunoda, il giapponese dell'Alphatauri, con Carlos Sainz, che ha messo fine ai giochi per la griglia di partenza. Sainz in quel momento aveva il quinto miglior tempo, dunque partira' dalla terza fila, al suo fianco la McLaren di Lando Norris. In quarta fila Sergio Perez su Red Bull e Tsunoda. Quinta fila per l'Alpine di Fernando Alonso e la Mercedes di Valtteri Bottas. Il via della gara domani alle 14:00.





Le parole dei protagonisti

Incredulo il poleman, Charles Lecerc: "Pensavo di aver fatto un giro un po' schifoso, in due tre curve ho commesso degli errori, poi ho avuto una grande scia di Lewis Hamilton. Ma stavo migliorando prima della bandiera rossa, sono molto felice. E' una bellissima sensazione, la macchina mi ha dato una buona sensazione, penso che Mercedes e RedBull abbiano qualcosina di più. Speriamo domani di mantenere la prima posizione ma sarà difficile". Soddisfatto del secondo posto in griglia il campione del mondo, Lewis Hamilton: "Il giro è stato buono. Certamente non ci aspettavamo questo risultato, per noi fondamentale, perché abbiamo faticato per tutto il weekend e penso si sia visto. Però abbiamo mantenuto la calma, senza mai gettare la spugna. Abbiamo cambiato tante cose inseguendo il bilanciamento giusto, non è stato facile ma ha funzionato. Il lavoro che abbiamo fatto stanotte tra una sessione e l'altra è stato fantastico da parte del team. Stare con questi ragazzi è una grandissima motivazione. Essere qui anche con Valtteri in top-10 è un enorme sollievo e lo dobbiamo al meraviglioso team che abbiamo. Nel ritmo gara siamo molto più forti, spero che ci troveremo in questa stessa posizione domani, così da poter lottare''. Arrabbiato ma comunque fiducioso il leader del mondiale, Max Verstappen: "Qualifiche stupide, se devo essere onesto. Comunque è andata così. Abbiamo una buona macchina. Credo che potremo vincere anche da questa posizione. Stava andando tutto bene, ma poi nel Q3 succede ogni volta questo schifo. Peccato, ma nei circuiti cittadini sono cose che capitano".