Formula 1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Montecarlo

E' di Charles Leclerc la pole position del Gran Premio di Montecarlo. Sulla pista di casa il monegasco della Ferrari ferma il crono in 1'11'376, conquistando la 14a partenza al palo in carriera. Seconda posizione in griglia per il compagno di squadra Carlos Sainz, 1'11"601, e le due Red Bull di Sergio Perez, 1'11"629, e del campione del mondo Max Verstappen, 1'11"666. Quinto Lando Norris su Mclaren, sesto George Russel su Mercedes, settimo posto per Fernando Alonso, ottavo Lewis Hamilton, nono Sebastian Vettel e al decimo Estaban Ocon. Come spesso capita a Montecarlo qualifiche condizionate da un incidente nel finale: Perez è finito sul guard-rail prima del tunnel e Carlos Sainz lo ha centrato, di fatto bloccando tutti gli altri piloti alla ricerca del tempo, primo tra tutti Verstappen che stava migliorando il proprio crono. Domani la partenza alle 15, con l'incognita meteo. Sul Prinicpato è infatti prevista pioggia nel pomeriggio.





Le parole dei protagonisti

Quattordicesima pole position in carriera, seconda consecutiva sul tracciato di casa per il monegasco pilota della Ferrari Charles Leclerc: "Questa è una pole molto speciale, sono incredibilmente felice. E' stato un weekend molto tranquillo fino ad ora. E' andato tutto perfettamente e l'ultimo giro prima della bandiera rossa è stato davvero molto buono". I secondo classificato, Carlos Sainz, ha spiegato così il contatto con Perez: "Checo è andato a sbattere durante il mio giro veloce, io ho visto le bandiere gialle mentre arrivavo alla curva 8 ma non ho potuto fare molto per evitarlo"