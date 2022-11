Formula 1, doppietta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain, Leclerc vince davanti a Sainz, terza la Mercedes di Hamilton

Dopo 903 giorni la Ferrari torna al successo in F1. Charles Leclerc vince il Gp del Barahin, il primo della stagione, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Partito dalla pole position, il monegasco ha dominato la gara, duellando con il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen tra sorpassi e controsorpassi e conquistando anche il giro più veloce della gara, che vale un punto addizionale. Seconda posizione per il compagno di squadra Carlos Sainz, che supera la Red Bull di Max Verstappen nel finale che accusava un problema allo sterzo ed ha poi avuto un altro problema più grave che lo ha costretto al rientro ai box a tre giri dal termine. Disastro Red Bull che nel finale perde anche Sergio Perez quando era terzo e regala il gradino più basso del podio alla Mercedes di Lewis Hamiton seguito dal compagno George Russell. Quinto posto per la Haas di Magnussen, sesto è Bottas con l'Alfa Romeo, settima l'Alpine di Esteban Ocon, ottavo Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri, nono Fernando Alonso con l'altra Alpine e decimo il rookie cinese Guanyu Zhou con l'altra Alfa.





Le parole dei protagonisti

Al settimo cielo, dopo due anni difficili, il vincitore, Charles Leclerc: "Pole position, giro più veloce, vittoria: un inizio da sogno, e sono davvero felice. In questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è andato tutto bene, anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto fare di meglio. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni, è stato fatto un lavoro incredibile per tornare al top e ora sono incredibilmente felice". Soddisfatto anche il secondo al traguardo, Carlos Sainz: "Faccio le mie congratulazioni a Charles per la vittoria, la Ferrari è tornata per davvero. Questi sono i posti che dovremmo sempre occupare. Io ho tenuto duro e sono a prendermi questa seconda posizione. Alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car ho avuto una bella opportunità. Verstappen si è difeso molto bene ma poi ho visto delle luci rosse apparire dalla sua macchina. Max è stato sfortunato, meritava il secondo posto, ma è andata così quindi bene per noi". Terzo e sul podio il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton: "Voglio fare prima di tutto dei grandi complimenti alla Ferrari, sono felice di vederli tornare a fare bene. Credo sia stata una gara davvero difficile, è il miglior risultato che potessimo ottenere. Abbiamo fatto tutto il possibile e siamo grati per questi punti. So che il team sta lavorando molto, la svolta non sarà rapida ma siamo una squadra unita".