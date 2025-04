Formula 1: Gran Premio del Brasile, Nico Rosberg a caccia del mondiale piloti

Il pilota mercedes vicinissimo al titolo piloti 2016

Nico Rosberg su Mercedes potrebbe conquistare, questa domenica, il titolo piloti 2016. Diventerà suo in caso vinca la gara di Interlagos o conquisti almeno 6 punti più del compagno di scuderia Lewis Hamilton, che al momento lo insegue con un ritardo di 19 punti in classifica. In caso di arrivo in parità, secondo le regole, il mondiale andrà a chi si è aggiudicato il maggior numero di gare: Hamilton al momento è in vantaggio, con 9 successi a 8. Il circuito di San Paolo è il secondo più corto della stagione, ma le monoposto percorrono gran parte di ogni giro in curva e si trovano spesso bloccate nel traffico, elementi che influiscono sulla resa dei pneumatici. I giri da percorrere in gara sono 71. Rosberg ha vinto in Brasile 2 volte, mentre Hamilton in dieci stagioni ha raccolto “solo” tre piazzamenti. Le condizioni meteo sono previste variabili.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti