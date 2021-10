Formula 1 in Texas pole a Verstappen, con lui in prima fila anche Hamilton

Formula 1. Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce nelle qualifiche per il Gran Premio delle Americhe che si corre oggi sulla pista di Austin, in Texas. Secondo tempo Lewis Hamilton su Mercedes. Terza posizione per Sergio Perez sull'altra Red Bull. Quarta posizione in griglia per Leclerc su Ferrari, quinta per Sainz sull’altra Rossa. Verstapperè alla sua nona pole in questo campionato, tre per Hamilton due per Leclerc e una per Valteri Bottas. Il pilota finlandese, quarto in qualifica, dovrà pagare penalità di cinque posizioni, quindi partirà nono. La gara oggi alle 21 ora italiana.





Il circuito

La 17 prova del Mondiale di Formula 1 si corre sul circuito delle Americhe di Austin, in Texas. Si tratta di una pista che ospita il Gran Premio degli Stati Uniti d'America dal 2012 e dal 2013 anche le gare del Motomondiale. Il tracciato è lungo 5.513 metri.20 le curve da affrontare e molte prendono ispirazione da quelle di altri famosi circuiti. Saranno 56 invece, i giri da percorrere. Quella di oggi sarà la nona volta che si corre sul circuito delle Americhe. Lo scorso anno la corsa non venne disputata a causa del Covid, mentre la prima edizione vide il trionfo di Lewis Hamilton, allora su McLaren. Il campione del mondo è anche il pilota che ha vinto di più: ben 5 volte. Il record della pista appartiene però a Valtteri Bottas su Mercedes che nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2019 girò in 1'32"029.





La classifica piloti

Alla vigilia del Gran Premio delle Americhe di Formula 1 in Texas dopo il GP della Turchia, gara che ha segnato un nuovo ribaltone nella classifica piloti: ora al comando c'è Verstappen. (Red Bull) con 262.5 punti, seguito da Lewis Hamilton (Mercedes) con 256.5, terzo è Valtteri Bottas (Mercedes) con 177, quarto Lando Norris (McLaren) con 145 e quinto Sergio Perez (Red Bull) con 135 punti.